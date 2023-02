eLiga Portugal: Liderança do Grupo A em disputa

Dia de jogo no Grupo A da eLiga Portugal e uma jornada que promete ser importante nas contas da liderança.Isto porque o atual líder, FC Paços de Ferreira DJE, defronta o Marítimo K1CK, de momento terceiro classificado. As duas equipas estão, de resto, separadas por apenas três pontos, pelo que pode estar em jogo o primeiro lugar do grupo.Contudo, também o Estoril Praia 22 tem uma palavra a dizer no topo da tabela. Com 11 pontos - apenas menos um do que os castores - os canarinhos esperam bater o Rio Ave FC para aproveitar um eventual deslize do líder.Também na definição do quarto posto - o último a dar acesso aos Playoffs da competição - esta ronda promete ser importante. Isto porque é a vez do Sporting CP, atual quarto classificado, ficar de folga, e todas as equipas que seguem na perseguição podem alcançar os leões.O caminho é mais curto para o Casa Pia FTW, que tem de somar apenas três dos seis pontos possíveis frente ao Vitória SC para assumir a quarta posição. Os conquistadores, porém, sabem que ultrapassam os gansos em caso de dupla vitória.Por fim, eFCPorto SoccerSoul e GD Chaves Esportzy protagonizam o jogo de maior pressão da noite. Nos dois últimos lugares da tabela, ambos os conjuntos desesperam por pontos para dar a volta à situação e uma vitória dupla pode inverter o cenário.O pontapé de saída está agendado para as 17H00 e a transmissão pode ser acompanhada, em direto, no canal da RTP Arena na Twitch.