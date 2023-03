eLiga Portugal: Mão cheia de jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A eLiga Portugal tem nova jornada esta quarta-feira e há, desde logo, uma novidade que salta à vista: o dia vai ter cinco jogos, em vez dos habituais quatro.

Tudo porque será jogada a partida entre o SC Braga EGN e o FC Famalicão, relativa à quarta jornada e então adiada devido aos compromissos europeus dos Guerreiros do Minho.

Os arsenalistas, de resto, podem aproveitar os quatro encontros para alcançar o seu primeiro objetivo na competição, já que em caso de vitória quádrupla selam o apuramento para as eLiga Portugal Finals. Para isso, além dos famalicenses, terão de bater duas vezes o CD Santa Clara, que ocupa atualmente a terceira posição.

Desengane-se, contudo, quem pensar que os 12 pontos deixam também o SC Braga EGN com o primeiro lugar no bolso. É que, apesar de ter menos 5 pontos, o Benfica Teleperformance tem também menos dois jogos realizados do que os arsenalistas e depende apenas de si para alcançar o topo da tabela.

Para se manterem na mesma posição, as águias querem vencer os dois jogos frente ao Boavista FC, que com apenas oito pontos amealhados e seis jogos para realizar até ao cair do pano, precisa de vencer para continuar a sonhar.

Da vitória precisam também Gil Vicente FC e GC FC Vizela, equipas que medem forças numa altura em que estão em igualdade pontual na tabela, fora das posições de apuramento.

Por fim, o Portimonense quer vencer o FC Arouca by Quest para deixar a lanterna vermelha, mas os arouquenses estão à porta dos lugares de apuramento e sabem que, em caso de conquista dos seis pontos, dificilmente não ascenderão às desejadas posições.

Os encontros arrancam às 17h00 e podem ser acompanhados, como sempre, em direto na Twitch da RTP Arena.