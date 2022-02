eLiga Portugal: Moreirense FC EGN segue na liderança do Grupo A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Concluído mais um dia de eLiga Portugal, Moreirense FC EGN, CD Santa Clara Fourteen Esports e eFCPorto SoccerSoul são as equipas com razões para festejar.

Os cónegos, que bateram o Portimonense, por 4-2, mantém a liderança isolada do grupo, com 10 pontos.

Os algarvios até entraram melhor, com Walgídio, na estreia, a bater Licapu, por 1-0. Contudo, Rikhard disse "presente" na segunda mão e segurou o primeiro lugar do grupo, com uma vitória por 4-1, que perfez um agregado de 4-2.

Já o CD Santa Clara Fourteen Esports, apesar de ocupar, para já, o segundo posto, só sabe vencer. Os açorianos têm menos um jogo realizado, por já terem cumprido a jornada isenta, mas contam por vitórias os três encontros realizados. Desta feita, bateram o Boavista FC, por 4-3.

Já o eFCPorto SoccerSoul está de regresso às vitórias. O encontro nem começou a correr de feição aos dragões - JPeres99 perdeu por 1-0 com Ferraz - mas TCosta deu a volta e, com uma vitória por 2-0, recolocou os azuis e brancos no caminho das vitórias.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 23 de fevereiro, para a quarta jornada do grupo B.