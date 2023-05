eLiga Portugal: Os apurados estão definidos, faltam as posições do Grupo B

A última jornada do Grupo B arranca hoje. Será uma quarta-feira de decisões no que respeita à classificação geral do Grupo B da eLiga Portugal. Depois de SC Braga EGN já ter garantido o primeiro lugar e a consequente presença nas eLiga Portugal Finals, os restantes apurados – FC Arouca by Quest, Santa Clara e Benfica Teleperfomance – jogam cartada decisiva para definir os lugares do Grupo.FC Vizela e FC Arouca by Quest abrem a ronda de hoje, com os arouquenses a dependerem apenas de si próprios para manterem a segunda posição.De seguida, Boavista FC e Portimonense medem forças, com as duas equipas já sem hipóteses de prosseguirem na competição de futebol virtual.Por sua vez, FC Famalicão e Santa Clara são os emblemas que se seguem, sendo que os açorianos estão na terceira posição do Grupo, com 26 pontos, e sonham ainda com o segundo lugar, dependendo para isso do duelo anterior entre vizelenses e FC Arouca by Quest.Por fim, Benfica Teleperformance e Gil Vicente FC encontram-se em mais um duelo de emoções fortes! Sendo os últimos a pegar no comando, os encarnados sabem também que podem já não ter hipóteses de subir na classificação. Contudo, estando sempre dependentes dos adversários, as águias sonham ainda com o segundo lugar do Grupo B.