eLiga Portugal: Pode ser 'Dia D' no Grupo B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quarta-feira de extrema importância no Grupo B da eLiga Portugal. Depois de SC Braga EGN ter garantido presença na eLiga Portugal Finals, FC Arouca by Quest, CD Santa Clara e Benfica Teleperformance jogam cartada que pode ser decisiva para reservar lugar na fase final da prova.

Boavista FC e SC Braga EGN abrem a ronda de hoje, com os axadrezados a terem ainda uma réstia de esperança na qualificação, ao passo que os bracarenses já estão qualificados.

De seguida, FC Arouca by Quest e FC Famalicão medem forças, com os arouquenses a dois pontos de conseguirem bilhete para a fase final da prova. Por outro lado, os famalicenses, atuais quintos classificados, sabem que hoje podem dar um importante passo na classificação e sonhar ainda com o Top4 da tabela.

Benfica Teleperformance e Portimonense são os emblemas que se seguem e também com possibilidade de qualificação para as águias, que sabem de antemão que até dois pontos podem ser suficientes para seguirem em frente na prova. Já os alvinegros não têm hipótese de continuar na competição, mas têm ainda uma palavra a dizer até final.

Por fim, Gil Vicente FC e Santa Clara encontram-se, em mais um duelo de emoções fortes! Sendo os últimos a pegar no comando, os açorianos sabem também que dois pontos podem chegar para se qualificarem. Já a turma de Barcelos corre em busca de recuperar algum do atraso para os quatro da frente.

Acompanha mais um grande dia de eLiga Portugal, a partir das 17h, em direto, na Twitch da RTP Arena e fica a par e passo de tudo o que se passa na prova aqui.