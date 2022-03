eLiga Portugal: Primeiros apurados para os playoffs à vista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os playoffs do Campeonato Nacional de Futebol Virtual podem começar a ganhar forma esta quarta-feira. Isto porque, à entrada para a sétima jornada do Grupo A, há duas equipas que precisam apenas de mais uma vitória para assegurar um lugar.

Líder do grupo, o Moreirense FC EGN defronta o Boavista FC, quarto classificado, e quer resolver já as contas do apuramento. Já os axadrezados, que ocupam neste momento o último lugar de acesso, sabem que não têm margem de erro.

O CS Marítimo K1CK, por sua vez, mede forças com o Sporting CP. Um ponto atrás do Moreirense FC EGN na tabela, mas também com menos um jogo disputado, os insulares querem dar seguimento à excelente campanha, ao passo que os leões procuram a primeira vitória na competição.

No derradeiro encontro do dia - o embate entre Vitória SC e CD Santa Clara Fourteen foi adiado por motivos relacionados com a COVID-19 - vão a jogo eFCPorto SoccerSoul e Portimonense.

Uma vitória pode colocar os dragões em posição de apuramento, enquanto os algarvios sabem que, caso não consigam vencer, verão cair o sonho de se sagrarem Campeões Nacionais.

Recorde-se que, durante esta Fase, todas as equipas do mesmo grupo se vão defrontar entre si, sendo apurados os quatro primeiros classificados, que seguem para os Playoffs.

A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 17H, em direto no canal oficial da competição na Twitch. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, estão disponíveis em esports.ligaportugal.pt e no instagram oficial da competição.