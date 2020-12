eLiga Portugal: Quadro da Fase Final decide-se esta segunda-feira

Decorre esta segunda-feira a quinta – e última – jornada da fase de grupos da eLiga Portugal - Temporada de Inverno.

Com início marcado para as 19h00, na Twitch da Liga Portugal, a derradeira jornada vai decidir que equipas se juntam a eFCPorto SoccerSoul, Sporting CP Esports, Portimonense SC e CD Nacional na Fase Final da competição.

No Grupo A, o Vitória Sport Clube deu a volta a uma situação complicada ao impingir a primeira derrota aos dragões e até pode conquistar o primeiro lugar do grupo.

Os conquistadores defrontam o Sporting CP Esports e, em caso de vitória, terminarão no primeiro lugar com 12 pontos - registo que o eFCPorto SoccerSoul poderá igualar, mas os vitorianos têm vantagem no confronto direto.

Já o Santa Clara, que vai defrontar o FC Paços de Ferreira, vai ficar a torcer pelos leões, uma vez que precisa que o Vitória SC não pontue para poder sonhar com o apuramento.

No Grupo B, por outro lado, as contas são mais simples: Portimonense SC e CD Nacional protagonizaram uma fase de grupos imaculada e, com quatro vitórias cada um, vão agora disputar o primeiro lugar.

Já o SC Braga vai medir forças com o CS Marítimo à procura de se qualificar como um dos melhores terceiros.

Em caso de vitória os arsenalistas verão esse estatuto confirmado, sendo que um empate também pode chegar, em função dos resultados do Grupo C.

O CS Marítimo, por outro lado, estará sempre obrigado a fazer contas aos resultados do Grupo C para se apurar no terceiro posto, mas para isso precisa, antes de mais, de derrotar os arsenalistas.

Belenenses SAD e Boavista FC disputam o primeiro lugar do Grupo C, sendo que o empate serve à dupla de Marqzou e Troppez. No caso dos axadrezados, um empate obrigará a fazer contas com o SC Braga e com o Rio Ave FC K1CK.

Os vilacondenses vão defrontar o FC Famalicão e as contas são fáceis: é ganhar ou gora-se qualquer possibilidade de seguir em frente.

Os play-offs da eLiga Portugal – Temporada de Inverno têm início terça-feira, com a transmissão - em direto - dos quartos de final, a partir das 16h00.

O vencedor desta Temporada será conhecido na quarta-feira, data onde serão também disputados os encontros relativos às meias-finais.

A tabela classificativa e o calendário completo podem ser consultados em esports.ligaportugal.pt