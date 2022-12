eLiga Portugal: SC Braga EGN e Benfica Teleperformance não desarmam

Chegou ao fim a segunda jornada da eLiga Portugal, com SC Braga EGN e Benfica Teleperformance a reforçarem o domínio no Grupo B.

Os arsenalistas, que tiveram pela frente o Gil Vicente Vincera, entraram com tudo logo no primeiro encontro, vencendo por 4-0. Os gilistas conseguiram equilibrar na segunda partida, não evitando ainda assim a derrota, desta feita por 1-0.

Também o Benfica Teleperformance, que mediu forças com o GC FC Vizela, venceu as duas partidas. Ao triunfo por 3-1 no primeiro jogo, seguiu-se um 2-0 na segunda partida que manteve as águias lado a lado com o SC Braga EGN no topo da tabela.

No terceiro posto, por sua vez, segue o FC Arouca by Quest, que somou quatro pontos na estreia na competição - os arouquenses foram a equipa isenta na primeira jornada. Frente ao CD Santa Clara, e após um empate a três na primeira partida, os arouquenses venceram por esclarecedores 4-0 que lhes valeram o último lugar do pódio.

Por fim, o FC Famalicão bateu o Boavista FC, por 2-1, no último encontro da noite, após um empate a um golo no primeiro confronto entre ambas as equipas.

O Campeonato Nacional de Futebol Virtual vai agora entrar numa pausa, para a disputa da Taça eLiga Portugal, regressando a 8 de fevereiro, para a terceira jornada.