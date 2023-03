eLiga Portugal: SC Braga EGN no topo do Grupo B

Chegou ao fim a quarta jornada do Campeonato Nacional de Futebol Virtual, com o SC Braga a assumir o topo do Grupo B.

Os arsenalistas – que se mantém invictos na competição – somaram quatro pontos nos dois embates com o GC FC Vizela. Após uma vitória por 2-1 no primeiro encontro, os vizelenses subiram o nível e a segunda partida terminou empatada a um golo.

Na perseguição aos minhotos segue o Benfica Teleperformance, que ocupa agora a segunda posição. As águias até entraram com o pé direito, ao bater o CD Santa Clara na primeira partida, por 2-1, mas perderam no segundo encontro por 6-0, dividindo por isso os pontos com os açorianos.

Divisão de pontos é também a expressão mais adequada aos embates entre FC Famalicão e Portimonense, já que cada equipa venceu um jogo.

Na primeira partida, os algarvios entraram melhor, chegando ao 1-0, mas a equipa do Norte respondeu à altura e virou o marcador para 2-1. Já no segundo encontro, a dupla composta por JVaz e Ginho 230 voltou a fazer 1-0, mas as redes não voltaram a balançar e os algarvios chegaram mesmo à primeira vitória.

Por fim, o Boavista FC não compareceu para a disputa da sua partida, pelo que o FC Arouca by Quest somou os seis pontos e ocupa agora a terceira posição.