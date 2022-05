eLiga Portugal: semifinalistas do campeonato nacional definidos

Chegou ao fim o primeiro dia de eLiga Portugal Finals e já são conhecidos os quatro emblemas que vão lutar pelo título de Campeão Nacional de Futebol Virtual: BFS eSports, FC Arouca by Quest, Moreirense FC EGN e FC Vizela FTW.

No primeiro encontro do dia, Diogo Peyroteo colocou os azuis em vantagem, com um triunfo sobre Somosnos, por 2-1, tendo Rafan1k confirmado a passagem com nova vitória, sobre BernasFigue, desta feita por 1-0.

Eliminado o primeiro classificado do Grupo A na Fase Regular, foi a vez do segundo classificado do Grupo B dizer adeus à competição. Isto porque o FC Arouca by Quest, com Tiago e Marqzou em grande plano, bateu o Gil Vicente SAW.

Tiago, que se tornou assim no melhor marcador da competição, com 22 golos, bateu Rafa Monteiro por 4-2, de nada valendo aos gilistas o triunfo de Darkley, por 2-1, frente a Marqzou.

Seguiu-se o triunfo do Moreirense FC EGN, que bateu o Estoril Praia por 3-2, num jogo que esteve sempre em aberto. A vitória de Licapu sobre Peter, por 2-1, acabou por ser decisiva, já que Rikhard e Diogo Silva empataram a um golo na segunda mão.

Por fim, o FC Vizela FTW bateu o eFCPorto SoccerSoul num jogo impróprio para cardíacos. A equipa de Vizela começou melhor, com Dallano a chegar aos 2-0 frente a TCosta, mas o atleta dos dragões reduziu antes do apito final.

Na segunda mão, JPeres99 inverteu a eliminatória, ao chegar à vantagem por 2-0, mas FTW_Rodrigo foi a tempo de carimbar a passagem, ao restabelecer a igualdade.

Os encontros das meias-finais estão agendados para este domingo, a partir das 15H00, e vão opor BFS eSports a FC Arouca by Quest e Moreirense FC EGN a FC Vizela FTW.

A partir das 18H00 será disputado o encontro que coroá o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.