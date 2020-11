eLiga Portugal: Sorteio da Temporada de Inverno

Realizou-se esta quinta-feira, na sede da Liga Portugal, o sorteio da fase de grupos da Temporada de Inverno do eLiga Portugal, que ditou:

Grupo A - FC Paços Ferreira, Santa Clara, SC Farense, Sporting CP, Vitória SC, FC Porto

Grupo B - Gil Vicente FC, Moreirense FC, CD Nacional, SC Braga, Marítimo Madeira, Portimonense SC

Grupo C - Belenenses SAD, Boavista FC, CD Tondela, FC Famalicão, Rio Ave FC

O pontapé de saída da Temporada de Inverno está agendado para 10 de novembro, com a Final marcada para o dia 22 do último mês do ano.

Para acompanhar os jogos em direto, basta aceder ao canal Twitch da Liga Portugal, sendo que também a Sport TV transmitirá o resumo de todos os jogos.

De relembrar que cada equipa é composta por dois jogadores e o resultado final de cada jogo será o acumulado dos dois duelos.

Na Temporada de Inverno, além de disputar o título, as Sociedades Desportivas vão lutar por amealhar o maior número de pontos possível, já que a prestação nas primeiras duas temporadas determinará as quatro equipas que vão disputar a Grande Final da Competição.