eLiga Portugal: Tudo para decidir na última ronda

Concluída a oitava e penúltima ronda da eLiga Portugal, no que ao Grupo B diz respeito, mantém-se todas as interrogações, já que nenhuma equipa foi capaz de se juntar ao Gil Vicente SAW no lote de apurados para os Playoffs.

Do conjunto de equipas que podia selar a passagem esta ronda, de resto, apenas o FC Vizela FTW logrou a vitória, frente ao Estoril Praia. Dallano bateu Guixxis, por 1-0, e Rodrigo confirmou a vitória com novo triunfo, desta feita por 2-1, frente a Diogo Silva.

A vitória, contudo, não foi suficiente para carimbar a passagem, fruto da vitória do BFS eSports frente ao Benfica eSports. As águias até entraram melhor, vencendo por 1-0, mas Rafan1k surgiu a grande nível e, com 4-0, inverteu o resultado.

Foi mesmo um dia negro para os encarnados, já que, frente ao CD Tondela, também não conseguiram vencer. JOliveira10 empatou, 1-1, com Gimy, e Tuga810 e Guialex28 voltaram a empatar, desta feita a zeros.

Nos restantes encontros da noite, o FC Paços de Ferreira DJE bateu o líder do grupo, Gil Vicente SAW, por 4-2, resultado do embate entre Jafonsogv e Darkley. Já o FC Famalicão bateu o CD Tondela, por 2-1. Dani superou Gimy por 1-0, tendo o empate entre Gouvy e Guialex28 confirmado o resultado.

A derradeira jornada do Grupo B decorre dia 4 de maio, com três das quatro vagas dos Playoffs ainda por definir.

Antes, fica fechado o Grupo A, que disputa a última ronda da Fase Regular na próxima terça-feira.