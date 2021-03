eLiga Portugal Uber Eats: CD Nacional Apogee apura-se para os Playoffs

O CD Nacional Apogee é uma vez mais a equipa em destaque na maior competição nacional de Futebol Virtual.





Depois de terem sido os primeiros a apurar-se para a Grande Final - com o triunfo na Temporada de Inverno - os insulares são agora os primeiros a garantir presença nos Playoffs da Temporada de Primavera.A dupla composta por RastaArtur e Tiagoaraujo10 bateu, por 8-2, o FC Famalicão, que vai discutir na última jornada, com o Vitória SC, quem acompanha os alvinegros rumo aos Playoffs.Já no grupo A, o SC Braga deu passo de gigante rumo ao apuramento, ao bater o SC Farense por um agregado de 9-2.No mesmo grupo, o Gil Vicente FC superou o Santa Clara, terminando assim com as aspirações dos açorianos. A continuidade dos gilistas na eLiga Portugal Uber Eats vai agora depender do embate da última jornada, onde vão defrontar o SC Braga.Por fim, o Rio Ave FC K1CK manteve vivo o sonho de marcar presença nos Playoffs, ao derrotar o CS Marítimo, por 3-1A penúltima jornada da fase de grupos da Temporada de Primavera termina esta quarta-feira, data em que vão decorrer, em direto noda eLiga Portugal Uber Eats, os quatro jogos restantes.Consulte todos ose aemou noOficial da competição.