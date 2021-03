eLiga Portugal Uber Eats: Começam as decisões

Aproxima-se o final da fase de grupos da eLiga Portugal Uber Eats – Temporada de Primavera, e por isso a hora das decisões.

A penúltima jornada arranca esta terça-feira – a partir das 18H00 – e algumas equipas estão em condições de garantir de imediato um lugar na próxima fase.

No Grupo A, o Belenenses SAD defronta o Boavista FC e precisa apenas de um ponto para agarrar o bilhete para os Playoffs. Já os axadrezados, em caso de vitória podem assumir a liderança do grupo, estando sempre dependentes do resultado do SC Braga diante do SC Farense.

No caso do Grupo B, as hipóteses de apuramento estão do lado do Portimonense, que para isso tem de superar o eFCPorto SoccerSoul. Os dragões, por outro lado, querem responder da melhor forma ao desaire diante do Marítimo M., que esta semana disputa um duelo decisivo com o Rio Ave FC K1CK.

Por fim, o jogo cartaz do Grupo C coloca frente a frente FC Famalicão e CD Nacional Apogee, sendo que ambos sabem que uma vitória valerá a qualificação.

A quarta jornada da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats joga-se ao longo de dois dias, sempre a partir das 18H00, em direto na Twitch.

O quadro de jogos completo pode ser consultado no Instagram Oficial da competição e em esports.ligaportugal.pt