eLiga Portugal Uber Eats: eis os apurados para os Playoffs

Chegou ao fim a fase de grupos da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats e o quadro dos Playoffs está finalmente definido.

SC Braga, Boavista FC, FC Famalicão e eFCPorto SoccerSoul asseguraram as últimas vagas na fase que vai determinar o vencedor da Temporada. No caso dos dragões, devido à prestação no Inverno, a passagem carimba ainda a presença na Grande Final, que determinará o Campeão Nacional de Futebol Virtual.

CD Nacional Apogee, Portimonense e Belenenses SAD eram as únicas equipas apuradas à entrada para a derradeira ronda, meta alcançada também pelo Sporting CP no primeiro dia de jogos, que pode ser recordado aqui.

O derradeiro dia da fase de grupos arrancou com a vitória do SC Braga frente ao Gil Vicente FC, por 4-2, resultado que ditou a passagem dos Guerreiros do Minho, bem como do Boavista FC.

Os axadrezados foram por isso a jogo, com o Santa Clara, cientes de que o lugar nos playoffs já não fugia, tendo empatado a quatro.

Já o eFCPorto SoccerSoul assegurou o seu lugar nos Playoffs - e na Grande Final - com uma vitória contundente. Os dragões superaram o FC Paços de Ferreira por um agregado de 11-1, resultante de duas vitórias.

Por fim, o FC Famalicão agarrou o último bilhete rumo aos Playoffs ao empatar com o Vitória SC. Os famalicenses venceram a primeira partida, por 2-1, pelo que a derrota no segundo jogo, por 3-2, foi saborosa para a dupla composta por Gouvy e Bruno Rato.

Os Playoffs da Temporada de Primavera decorrem na próxima semana, terça e quarta-feira, sempre em direto no Twitch da Liga Portugal.



Eis o quadro de jogos completo:

Belenenses SAD - Boavista FC

FC Famalicão - eFCPorto SoccerSoul

CD Nacional Apogee - SC Braga

Portimonense - Sporting CP

Todos os resultados da Fase de Grupos, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados em esports.ligaportugal.pt ou no Instagram Oficial da competição.