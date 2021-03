eLiga Portugal Uber Eats: emoção foi a palavra-chave da Jornada 3

A Jornada 3 da eLiga Portugal Uber Eats - Temporada de Primavera prometia ser decisiva para as contas finais, mas para já fica apenas uma certeza: vai haver incerteza até ao final.

Após alguns resultados surpreendentes - os resumos dos primeiros encontros da jornada podem ser recordados AQUI - entraram em cena os até então líderes dos três grupos.

Apostado em dar uma boa resposta à falsa partida, o Sporting CP travou o Portimonense, com um empate a quatro que baralhou ainda mais as contas do Grupo B. Os algarvios lideram com sete pontos, apenas mais quatro do que o último classificado, o CS Marítimo.

Já no Grupo A, o Belenenses SAD impôs a primeira derrota ao SC Braga, por 4-3. Juntamente com o FC Famalicão, são agora as únicas equipas 100% vitoriosas na Temporada - eram seis à entrada para a terceira ronda.

No mesmo grupo, o Santa Clara conquistou os primeiros pontos, ao bater o SC Farense por um agregado de 5-4.

Por fim, o CD Nacional interrompeu a série vitoriosa que perdurava desde o Inverno - pelo meio, os insulares venceram a Temporada e a Taça eLiga Portugal Allianz - ao empatar com o Vitória SC.

A emoção da maior competição de Futebol Virtual portuguesa regressa agora na próxima terça-feira, às 18H.

Até lá, todos os resultados da primeira ronda, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados em esports.ligaportugal.pt ou no Instagram Oficial da competição.