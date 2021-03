eLiga Portugal Uber Eats: Playoffs ou… até à próxima época

Chegou a derradeira jornada dos grupos da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats. É a última oportunidade para as equipas garantirem um lugar nos Playoffs desta Temporada e, assim, conservarem a ambição de estar na Grande Final.





Isto porque, atendendo à classificação após a Temporada de Inverno, apenas o CD Nacional Apogee tinha margem para não ultrapassar a primeira fase na nova Temporada. Contudo, os insulares contrariaram esse conforto e foram mesmo a primeira equipa a garantir a presença nos Playoffs, seguidos pelo Portimonense.As outras equipas lutam assim pelos restantes seis lugares, já que os Playoffs da atual temporada são também a última oportunidade para assegurar a presença na Grande Final, que determinará o Campeão Nacional de Futebol Virtual.As contas do Grupo A parecem ser as mais difíceis de fazer. SC Braga, Boavista FC e Belenenses SAD estão empatados, com nove pontos, no topo da tabela, sendo que também o Gil Vicente FC tem uma palavra a dizer nas contas do apuramento.Apesar da igualdade – e devido ao confronto direto – o Belenenses SAD é para já a única equipa apurada. Os três conjuntos restantes lutam por dois lugares, já que, independentemente dos resultados, um dos dois melhores terceiros pertencerá inevitavelmente a este grupo.Sporting CP e Rio Ave FC K1CK aquecem as contas do grupo B ao disputar a passagem de forma direta. O vencedor garante o apuramento, enquanto em caso de empate apenas os leões podem respirar, já que os vilacondenses ficariam dependentes do resultado do eFCPorto SoccerSoul.Os azuis e brancos, que se vencerem garantem de imediato a passagem, "correm por fora", já que em caso de empate vão depender dos resultados do Grupo C para se apurarem como um dos melhores terceiros.O grupo C fica marcado pelo duelo entre o segundo e o terceiro classificado, que decide a qualificação "direta". Frente aos conquistadores, os famalicenses só precisam do empate, sendo que ambas as equipas têm possibilidades de serem apuradas mesmo em caso de derrota.Para as contas do terceiro classificado serão fundamentais os resultados do Grupo B, já que apenas os dois melhores terceiros têm lugar assegurado nos Playoffs.A derradeira jornada da fase de grupos da eLiga Portugal Uber Eats - Temporada de Primavera joga-se ao longo de dois dias, sempre a partir das 18H00, em direto naO quadro de jogos completo pode ser consultado noda competição e em