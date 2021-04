eLiga Portugal Uber Eats: Portimonense conquista Temporada de Primavera

O Portimonense é o grande vencedor da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats. Os algarvios superaram o eFCPorto SoccerSoul, no derradeiro jogo, por 4-0.

Apostado em assegurar uma posição confortável para o colega, Tuga810 adiantou os alvinegros na eliminatória, ao vencer o primeiro jogo, frente a Rafa Monteiro, por 1-0.

Na segunda partida, o portista BAlmeida até dispôs das primeiras oportunidades, mas Darkley resistiu e arrancou para uma exibição de luxo, rubricando uma vitória por 3-0.

Os algarvios, recorde-se, asseguraram um lugar na final ao bater o atual Campeão Nacional, o SC Braga, por 6-2.

Já o eFCPorto Soccer Soul, que perdeu assim a segunda final da época, conquistou o seu lugar no encontro decisivo ao superar o Belenenses SAD, por 7-6, no primeiro encontro do dia.

As duas equipas vão agora disputar a Grande Final da época, na próxima quarta-feira, que vai reunir as quatro equipas com o melhor desempenho no conjunto das duas Temporadas.

A Portimonense e eFCPorto SoccerSoul juntam-se o CD Nacional Apogee, vencedor da Temporada de Inverno, e o SC Braga, a única equipa, das restantes, que alcançou as semifinais nas duas Temporadas.

Os quatro conjuntos vão lutar pelo título de Campeão Nacional de Futebol Virtual.