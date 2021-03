eLiga Portugal Uber Eats: Portimonense também garante Playoffs

Chegou ao fim o segundo dia da jornada 4 da eLiga Portugal Uber Eats - Temporada de Primavera. Depois do CD Nacional - recorde aqui as emoções do primeiro dia - foi a vez do Portimonense garantir um lugar nos Playoffs, com uma vitória dramática frente ao eFCPorto SoccerSoul.

Os algarvios até começaram a perder, fruto do triunfo de Rafa Monteiro sobre Tuga810, mas Darkley deu sequência à sua enorme campanha nesta temporada e inverteu o resultado. O golo da vitória do jovem prodígio do Portimonense surgiu aos 92 minutos, naquele que foi o último lance da partida.

Também no Grupo B, o Sporting CP protagonizou uma demonstração de força ao ultrapassar o FC Paços de Ferreira com um agregado de 10-2. Os leões ocupam agora o segundo posto do grupo, que vão defender na última jornada frente ao Rio Ave FC K1CK.

Já o Boavista FC baralhou as contas do grupo ao bater o até então líder, Belenenses SAD. Dallano assegurou a vitória dos axadrezados, por 3-2, colocando em igualdade pontual os três primeiros classificados do Grupo A.

Por fim, o Moreirense despediu-se da eLiga Portugal Uber Eats com um empate, 2-2, frente ao CD Tondela.

Recorde-se que serão apurados para os Playoffs os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como os dois terceiros com melhor média de pontos.

A fase de grupos da Temporada de Primavera da maior competição nacional de Futebol Virtual termina na próxima semana, com o arranque da quinta jornada agendado para terça-feira, às 18H.