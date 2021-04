eLiga Portugal Uber Eats: Quem vai ser o Campeão Nacional?

A terceira época da maior competição nacional de Futebol Virtual chega ao fim esta quarta-feira, com a Grande Final que determinará o Campeão Nacional.

eFCPorto SoccerSoul, Portimonense, CD Nacional Apogee e SC Braga são as quatro equipas que vão agarrar no comando para lutar pela distinção, fruto das respetivas prestações nas Temporadas de Inverno e Primavera.

O primeiro dos três derradeiros jogos da competição vai colocar frente a frente eFCPorto SoccerSoul e Portimonense, num encontro que vai reeditar a final da Temporada de Primavera.

Já o vencedor da Temporada de Inverno, o CD Nacional Apogge, terá pela frente o SC Braga, equipa que ditou a eliminação dos insulares na Primavera.

Os finalistas vão então discutir o título de Campeão Nacional de Futebol Virtual, bem como a maior fatia do prize pool histórico de 50 mil euros e o acesso ao Playoff da etapa europeia do FIFA Global Series.

O pontapé de saída está marcado para as 18H30 e toda a emoção pode ser acompanhada em direto no Twitch da Liga Portugal.



Até lá, nada como perceber qual é a opinião dos verdadeiros especialistas JCENA, RastaArtur e TiagoAraujo10, que obviamente já partilharam as suas expectativas com o Record Gaming.