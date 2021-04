eLiga Portugal Uber Eats: Sp. Braga é tricampeão nacional

O Sp. Braga sagrou-se, esta quarta-feira, tricampeão nacional da eLiga Portugal Uber Eats, ao ter goleado o eFCPorto SoccerSoul na final, por 5-0, e já depois de ter afastado o Nacional nas meias-finais, por 3-1. O título foi conquistado por Bernardo Figueiredo, João Peres e João Vaz em representação dos guerreiros do Minho.





Na final diante dos portistas, Bernardo Figueiredo começou por vencer o seu compromisso por 3-0, tendo depois João Peres confirmado a conquista de mais um título na Liga Virtual com um triunfo por 2-0. O eFCPorto SoccerSoul, note-se, tinha alcançado a final depois de ter derrubado o Portimonense por 4-3, com recurso ao prolongamento.Numa mensagem no site oficial do Sp. Braga, o presidente António Salvador felicitou os campeões. "É com grande satisfação que felicito a equipa de Esports do Sp. Braga pela conquista do tricampeonato nacional. A crença, a fé e a alma dos nossos atletas na grande final é algo que deve encher de orgulho toda a nação bracarense", apontou Salvador."Os Esports continuarão a ser uma aposta firme do SC Braga e acreditamos que muitas mais alegrias nos irão dar. Como presidente deste Clube, é bastante gratificante ver jogadores deste calibre a dignificar as nossas cores. Que esta fibra e este acreditar se mantenham por muitos anos nesta modalidade", acrescentou o líder arsenalista.