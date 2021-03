eLiga Portugal Uber Eats: Sporting é o primeiro apurado da derradeira ronda

A maior competição nacional de Futebol Virtual está cada vez mais perto do fim. Concluído o primeiro dia da derradeira jornada da fase de grupos, o Sporting CP é a quarta equipa apurada para os Playoffs da Temporada de Primavera.

Os leões só precisavam de um ponto para garantir, no mínimo, um lugar entre os dois melhores terceiros, e a meta foi carimbada com uma igualdade frente ao Rio Ave FC K1CK. Os vilacondenses até venceram a segunda partida, mas o triunfo dos leões no primeiro encontro valeu a passagem.

No outro jogo do Grupo B, o Portimonense assegurou o primeiro lugar com um triunfo, por 5-0, frente ao CS Marítimo.

Já o Belenenses SAD recuperou a liderança do Grupo A ao vencer, por 5-1, o SC Farense. A dupla composta por Marqzou e Troppez fica agora à espera dos resultados de Boavista FC e SC Braga para perceber em que lugar termina, sendo certo que a qualificação já não foge.

Por fim, o também já apurado CD Nacional garantiu o primeiro lugar do grupo com um triunfo, por 3-2, sobre o CD Tondela.

Recorde-se que serão apurados para os Playoffs os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como os dois terceiros com melhor média de pontos.

A fase de grupos da Temporada de Primavera da maior competição nacional de Futebol Virtual termina esta quarta-feira, com o pontapé de saída do derradeiro dia agendado para as 18H.

Até lá, todos os resultados, bem como a tabela classificativa, podem ser consultados em esports.ligaportugal.pt ou no Instagram Oficial da competição.