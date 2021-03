eLiga Portugal Uber Eats: Sporting testa bom momento do Portimonense

A maior competição nacional de Futebol Virtual regressa esta terça-feira, com o início da terceira semana da Temporada de Primavera, que promete ter muito peso na classificação final da fase de grupos.

No grupo B, duelo entre dois conjuntos que podem ser considerados grandes candidatos ao título de Campeão Nacional: Sporting CP e Portimonense.

Após o deslize na primeira jornada, os leões sabem que uma nova derrota pode complicar as contas do apuramento, mas os algarvios estão num grande momento de forma, liderando o grupo com duas vitórias em igual número de jogos, 13 golos marcados e apenas quatro sofridos.

Já no Grupo A, duelo de líderes entre SC Braga e Belenenses SAD. Ambos os conjuntos estão 100% vitoriosos nesta fase, pelo que a equipa vencedora ficará com pé e meio nos Playoffs.

Na expectativa ficam Boavista FC e Gil Vicente FC, que se defrontam com o objetivo de conquistar os três pontos e aproveitar o deslize de pelo menos um dos líderes para subir na tabela.

Por fim, no Grupo C, o líder Vitória SC defronta o segundo classificado, CD Nacional Apogee. Com mais um jogo, os vitorianos somam quatro pontos, ao passo que os insulares venceram por esclarecedores 5-0 a única partida que disputaram.

Quem também tem apenas um jogo realizado – e uma vitória – é o FC Famalicão, que até pode terminar a jornada na primeira posição do grupo, em função do resultado do embate entre insulares e vitorianos.

A terceira jornada da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats joga-se ao longo de dois dias, sempre a partir das 18H00, em direto na Twitch.

O quadro de jogos completo pode ser consultado no Instagram Oficial da competição e em esports.ligaportugal.pt