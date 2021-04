eLiga Portugal Uber Eats: tudo ou nada na temporada de Primavera

Chegou a fase decisiva da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats. Os Playoffs arrancam esta terça-feira, em direto no Twitch da Liga Portugal, daquela que é a última Temporada antes da Grande Final.

No primeiro dia de jogo, a partir das 18H00, decorrem os quartos de final, com os derradeiros três embates reservados para quarta-feira, à mesma hora.

Vencedor do grupo A, o Belenenses SAD vai reencontrar o Boavista FC, que se apurou como um dos melhores terceiros depois de ter disputado o mesmo grupo. Contudo, até foram os axadrezados quem levou a melhor no embate entre ambos, impondo a única derrota do Belenenses SAD nessa fase.

Já o eFCPorto SoccerSoul, que tem pela frente o FC Famalicão, quer repetir a presença na final, feito alcançado na Temporada de Inverno. À data, os azuis e brancos foram derrotados pelo CD Nacional Apogee, precisamente a equipa que venceu o grupo disputado pelo FC Famalicão nesta Temporada.

O primeiro lugar no Grupo C coloca os insulares no caminho do SC Braga, equipa que terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, em igualdade pontual com o Belenenses SAD. É justo dizer que este é um dos duelos mais aguardados dos quartos de final, já que inclui duas equipas que, no Inverno, chegaram às meias-finais.

Duelo titânico protagonizam igualmente Portimonense e Sporting CP, duas equipas que se igualaram na fase de grupos. Os leões foram mesmo a única equipa a travar os algarvios esta Temporada, sendo que no Inverno só caíram na meia-final, frente ao vencedor, o CD Nacional Apogee.

Os quatro apurados vão disputar, na quarta-feira, o título de vencedores da Temporada de Primavera, ficando também mais perto de conquistar um lugar na Grande Final – onde já estão CD Nacional Apogee e eFCPorto SoccerSoul – e lutar pelo título de Campeão Nacional de Futebol Virtual.