eLiga Portugal: Últimas vagas para os Playoffs definidas esta quarta-feira

Chegou o último dia da Fase de Grupos da eLiga Portugal. O Grupo B vai a jogo e há seis equipas a lutar pelos três lugares de apuramento restantes.

No primeiro encontro da jornada, medem forças Estoril Praia e FC Famalicão, estando a pressão do lado dos nortenhos, que têm uma montanha para escalar, já que neste momento ocupam apenas a sétima posição do grupo. Além de vencerem por cinco golos, os famalicenses precisam de uma conjugação de resultados quase única para seguir em frente.

Já os canarinhos ficam automaticamente apurados em caso de vitória, mas podem até seguir em frente mesmo que sejam derrotados.

Segue-se o embate entre o Gil Vicente SAW, a única equipa do grupo já apurada, e o Benfica eSports. Os gilistas vão à procura de assegurar o primeiro lugar, ao passo que as águias têm pela frente um jogo de tudo ou nada. A vitória, ainda assim, pode não ser suficiente para os encarnados, que precisam ainda que uma escorregadela de um dos adversários diretos.

De seguida, medem forças FC Paços de Ferreira DJE e FC Vizela FTW. No caso dos vizelenses, qualquer resultado pode ditar apuramento, mas em caso de derrota ficam dependentes do resultado de outros jogos. Já os castores, estão obrigados a vencer e esperar por uma conjugação de resultados favorável nas restantes partidas.

Por fim, o já eliminado SC Braga defronta o BFS eSports, que poderá até ir a jogo já apurado, em função dos restantes resultados. Os azuis, contudo, sabem que independentemente do que suceda nas outras partidas, serão apurados em caso de vitória.

Recorde-se que serão apurados para os Playoffs os quatro primeiros classificados de cada grupo, que além da presença na disputa pelo título nacional garantem, desde já, uma parte do Prize Pool.

A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 18H, em direto no canal oficial da competição na Twitch. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, estão disponíveis em esports.ligaportugal.pt e no instagram oficial da competição.