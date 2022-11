eLiga Portugal vai ser transmitida pela RTP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A quinta temporada da eLiga Portugal vai ser disputada na RTP.

Os 144 jogos da Fase Regular, bem como os encontros das Finais que vão determinar o Campeão Nacional de Futebol Virtual, vão ser transmitidos em direto no canal da RTP Arena na Twitch.

Já no que diz respeito à televisão, os fãs vão poder apoiar os seus clubes no universo virtual através de um programa semanal, transmitido nos canais RTP, com os resumos de todos os jogos.

A eLiga Portugal, recorde-se, é disputada pelos 18 clubes que jogam a Liga Portugal bwin e, além do título de Campeão Nacional, atribui prémios no total de 50 000€.

A primeira jornada joga-se este sábado, a partir das 10h00, no Thinking Football Summit. O evento é aberto ao público e já estão à venda os bilhetes para os adeptos que queiram deslocar-se à Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

O calendário completo está disponível no site da competição.