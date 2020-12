eLiga Portugal: Voz aos protagonistas da competição

Concluída a derradeira jornada da fase de grupos da eLiga Portugal – Temporada de Inverno, já são conhecidas as oito equipas que vão disputar os play-offs da competição. Vitória SC, SC Braga, CD Tondela e Belenenses SAD carimbaram a passagem e juntam-se assim a eFCPorto SoccerSoul, Sporting CP, Portimonense SC e CD Nacional. Oportunidade perfeita para medir o pulso aos protagonistas deste grandioso evento que, obviamente, estão radiantes pelo sucesso averbado.

JPeres99 - SC Braga

Em geral acho que está ser positiva , conseguimos o apuramento para os playoffs que era uns dos nossos objetivos. Não conseguimos o desejado primeiro lugar mas o mais importante era passar esta primeira fase e conseguimos fazê-lo.

O melhor momento sem dúvida foi quando conseguimos garantir a passagem para os playoffs. Eu não queria dizer que existiu um pior momento.. prefiro dizer que tivemos um momento menos bom no início da competição onde não conseguimos pontuar.

Tuga810 - Portimonense SC

Até agora, a competição tem-nos corrido da melhor forma possível, num grupo dificílimo, conseguimos as 5 vitórias possíveis e fomos a única equipa a ganhar todos os jogos dos respetivos grupos que nos dá uma confiança enorme para o resto da competição.

O melhor momento até agora foi sem dúvida vencer ao Nacional por ser uma das melhores equipas presentes neste torneio. Relativamente ao pior momento, não consigo descrever nenhum uma vez que ainda estamos invictos na competição

Marqzou - Belenenses SAD

Está a correr bem, tivemos um grupo muito difícil em que qualquer equipa podia se qualificar. Conseguimos passar em 2°lugar e agora é pensar jogo a jogo.

O melhor talvez tenha sido a reviravolta contra o Famalicão, a vitoria era muito importante, estávamos a perder 2-4 aos 73 no agregado e consegui dar a volta para o 5-4 ao cair do pano. O pior momento é a derrota contra o Tondela, podíamos ter carimbado a qualificação e com a derrota fomos para a última jornada com o risco de sermos eliminados.

JCena

A competição está a correr de forma bastante positiva. Tivemos uma prestação sólida na fase de grupos, embora tenhamos obtido a qualificação no segundo lugar.

Relativamente ao melhor momento, claramente é a qualificação para a fase final que definimos como primeiro objetivo, que foi alcançado antes da última jornada num grupo competitivo, sendo que o grande objetivo é o de vencer esta Temporada. Quanto ao pior momento, claramente a derrota diante do Portimonense e a impossibilidade de realizarmos todos os jogos presencialmente, algo que valorizaria e apimentaria ainda mais este torneio.

Rafa - eFCPorto SoccerSoul

Dentro das expectativas a correr bem, o nosso objetivo era passar os grupos e assim foi, agora é jogo a jogo para conseguir levar a vitória da temporada de inverno para o Porto.

O pior momento sem dúvida foi a nossa derrota contra o Vitória Sport Clube, enquanto que o melhor foi a vitória no primeiro clássico de sempre desta modalidade, contra o Sporting CP

Ferraz - Vitória SC

A competição está a correr melhor do que as expectativas, queríamos passar a fase de grupos e acabámos por passar em 1 lugar do grupo A.

O meu pior momento foi na primeira jornada em que perdi contra o Godinho e não conseguimos fazer os 3 pontos. O melhor momento foi contra o Sporting quando consegui fazer o golo da vitória aos 91 minutos o que nos fez ficar em 1° lugar do grupo

Zé Diogo - Sporting CP Esports

Não nos está a correr de feição, passámos como um dos melhores terceiros classificados, temos qualidade para fazer bem mais e vamos demonstrar isso nos playoffs

Penso que o pior momento até agora na competição terá sido a derrota com o fcp, porque era o primeiro clássico dos esports e acabámos por perder, o melhor creio que a vitória sobre o Santa Clara que decidiu a nossa passagem aos playoffs pela importância que é estar nestas fases de decisão

Hugoboss - CD Tondela

Conseguimos o primeiro lugar no grupo teoricamente mais complicado portanto para já tivemos um percurso bastante positivo, temos uma tripla bastante equilibrada e motivada para conseguir trazer o tão desejado troféu para o CD Tondela. Agora estamos nos quartos de final e não queremos parar por aqui, vamos ter um jogo bastante difícil contra o FC Porto mas estamos bastante confiantes no nosso jogo e queremos honrar o nosso clube da melhor maneira possível.

O pior momento foi a nossa derrota contra o Rio Ave, o único jogo onde não pontuamos e não conseguimos aplicar o nosso jogo. Precisamente na jornada seguinte conseguimos responder da melhor maneira e derrotar o Belenenses que estava no primeiro lugar do grupo, uma vitória que acabou por ser determinante na passagem aos quartos de final e foi para mim o melhor momento porque consegui ajudar a equipa com uma vitória individual.