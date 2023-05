eLigaPortugal: Cinco equipas para duas vagas

Grupo A da eLiga Portugal ao rubro! Termina, esta quarta-feira, a primeira fase da competição e são cinco equipas que lutam por um dos dois lugares ainda disponíveis na eLiga Portugal Finals. Estoril Praia 22 eSports, Sporting CP Esports, eFC Porto Soccersoul, Casa Pia FTW e Vitória SC são as formações que, matematicamente, ainda podem almejar o bilhete dourado para a fase decisiva da competição. Deste modo, todos os jogos de hoje serão disputados à mesma hora, com inícios previstos para as 19h00 e as 19h30, respetivamente. De referir, ainda, que FC Paços Ferreira DJE e Rio Ave FC já se encontram qualificados, enquanto Marítimo K1CK e GD Chaves Esportzy já não poderão seguir em frente na prova.

Com 21 pontos conquistados e no terceiro lugar da tabela classificativa, o Estoril Praia 22 eSports é quem se encontra em melhor posição para garantir a qualificação, pois basta garantir dois pontos para o conseguir. Mas, do outro lado, surge o quarto classificado, Sporting CP Esports, que sabe de antemão que depende apenas de si para conseguir lugar nos oito finalistas, se conquistar os seis pontos possíveis. No entanto, até se não somarem qualquer ponto, os leões podem qualificar-se, mediante a conjugação de resultados dos outros encontros.

Também o eFC Porto Soccersoul seguirá para a próxima etapa, se levar os seis pontos diante do líder e já qualificado FC Paços Ferreira DJE. Os "eDragões" têm hipóteses de qualificação mesmo que só consigam somar dois pontos, caso os "eLeões" façam zero e o Casa Pia FTW some menos de três, frente ao também já qualificado Rio Ave FC.

Os casapianos tem aspirações para chegar à fase final da prova mesmo que garantam apenas dois pontos (caso o Sporting CP Esports não some qualquer ponto e o eFC Porto Soccersoul faça menos de dois), mas, por outro lado, mesmo garantido duas vitórias, pode não ser suficiente para carimbarem o passaporte.

Já o Vitória SC precisa mesmo de fazer seis pontos, diante do já eliminado GD Chaves Esportzy, mas, mesmo assim, dependem de terceiros para se qualificarem, pois, necessitam que Sporting CP Esports e eFC Porto Soccersoul façam zero pontos, o Casa Pia FTW garanta menos de dois e precisam, ainda, de bater os leões na diferença de golos.

Acompanha mais um grande dia de eLiga Portugal, a partir das 19h, em direto, na Twitch da RTP Arena e fica a par e passo de tudo o que se passa na prova aqui.