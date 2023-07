Enzo Fernández é uma das novidades na capa do EA Sports FC 24 Ultimate Edition

A EA Sports revelou esta segunda-feira a capa do EA Sports FC 24 Ultimate Edition, que apresenta alguns dos melhores jogadores e jogadoras de futebol ao lado de lendas do passado do desporto-rei, com destaque para o ex-benfiquista Enzo Fernández, que recentemente venceu o Campeonato do Mundo do Qatar. A capa, repleta de estrelas, marca uma nova era para a EA Sports, já que fãs e jogadores vão inaugurar um novo capítulo do jogo mundial com o FC 24, ao mesmo tempo em que sublinham a natureza global do fandom de futebol.

No filme de anúncio oficial do EA Sports FC 24, gravado inteiramente com o Frostbite Engine da EA Sports, os fãs podem ver a capa do FC 24 Ultimate Edition ganhar vida e dar um primeiro olhar ao novo jogo. Com a voz do Daniel Kaluuya, ator, produtor e guionista vencedor de Óscar, o filme fala do compromisso da EA Sports em trazer à comunidade global do EA Sports FC mais perto do que nunca do The World's Game e convida os fãs a fazerem parte do futuro do futebol. Um futuro que está a ser construído para os fãs, e pelos fãs.

Para dar início a este novo capítulo e celebração do EA Sports FC, a comunidade global do futebol está convidada a juntar-se ao clube num evento especial transmitido em direto no dia 13 de julho. Este evento contará com mais detalhes sobre o próximo título EA Sports FC 24, como a revelação antecipada da estrela da capa global.

Poderás assistir aqui ao evento global no próximo dia 13 (quinta-feira), a partir das 17h30.