Equipa do Ano FIFA 22: Cartas estarão disponíveis brevemente

Foram revelados ontem, dia 20 de janeiro, os jogadores que fazem parte da Team of the Year do FIFA 22 da EA Sports™. A equipa chegará brevemente às consolas PlayStation®4 e PlayStation®5 no modo FIFA Ultimate Team e conta com os portugueses João Cancelo e Rúben Dias.

A Team of the Year é composta pelos atacantes Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain; França), Robert Lewandoski (FC Bayern München; Polónia) e Lionel Messi (Paris Saint-Germain; Argentina), pelos jogadores de meio-campo Kevin de Bruyne (Manchester City FC; Bélgica), Jorginho (Chelsea FC; Itália) e N’Golo Kanté (Chelsea FC; França), pelos defesas portugueses João Cancelo (Manchester City FC; Portugal) e Rúben Dias (Manchester City FC; Portugal) e ainda os defesas Marquinhos (Paris Saint-Germain; Brasil) e Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain; Marrocos), e o guarda-redes Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain; Itália).

As cartas da melhor equipa do ano estarão disponíveis brevemente e poderão ser obtidas através da abertura de packs, pela habilidade do jogador por através de FIFA Points que podem ser adquiridos na PlayStation®Store.

De lembrar também que os jogadores de FIFA 22 na PlayStation® poderão comprar packs FUT para adquirirem novos jogadores e consumíveis que os podem ajudar a construir o seu clube e a melhorar a química da sua equipa, usando FIFA Points, que estão disponíveis para aquisição de forma segura na PlayStation®Store, ou Moedas que são ganhas no jogo disputando várias partidas, concluindo desafios ou vendendo jogadores no mercado de transferências.

Este título aproxima o jogo ainda mais da realidade, com melhorias da jogabilidade fundamentais que tiram o máximo partido das funcionalidades da PlayStation®5, como a tecnologia de jogo HyperMotion, onde o poder da PS™5 permite dar um realismo sem precedentes ao futebol, permite aos jogadores criar um estilo de jogo que se assemelha muito à forma como os jogadores de futebol reais competem no relvado. As transições serão incrivelmente rápidas, maximizam as sessões de jogo e onde será possível ir mais rapidamente do Menu à Partida graças ao poderoso SSD integrado da PS™5. Com o inovador Comando sem fios DualSense™ da PlayStation®5 será possível sentir a ação do relvado na palma da tua mão no novo FIFA 22.



Desde os golos e cortes de carrinho aos efeitos da diminuição da resistência, a reação tátil e os gatilhos adaptativos permitem-te sentir a partida de forma inédita. E ainda, através do áudio em 3D, poderá ouvir-se o relvado e o drama de cada golo, o que irá ajudar o jogador a sentir que está a ouvir os jogos no relvado, fazendo com que a PlayStation®5 proporcione uma experiência de áudio totalmente imersiva no FIFA 22.