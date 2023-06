Equipamento da Seleção Nacional feminina já está no FIFA 23

O equipamento da Seleção Nacional feminina já se encontra disponível no FIFA 23.

A mais recente atualização do jogo da EA Sports trouxe conteúdo relacionado com o Mundial de futebol feminino, que decorre entre julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia, e com ela chegaram também as novas 'peles' das nossas jogadoras.

Além do equipamento introduzido, também todas as 23 jogadoras convocadas pelo selecionador Francisco Neto estão presentes e têm atributos atualizados.

Portugal está inserido no Grupo E, juntamente com Vietname, Holanda e Estados Unidos.

A Seleção Nacional feminina arranca caminhada no Mundial de futebol feminino no dia 23 de julho, frente à Holanda.