Escalation: Valorant lança novo modo de jogo

A Riot Games anuncia hoje um novo modo de jogo a chegar ao VALORANT, o Escalation. Este modo de jogo junta-se a Unranked, Ranked, Deathmatch e Spike Rush na lista de modos disponíveis no próximo dia 18.

No Escalation, todos os jogadores começam com armas poderosas. À medida que vão fazendo mais kills, as armas vão sendo substituídas por armas cada vez menos letais, durante o decorrer da partida. Este modo de jogo contará com equipas de 5 contra 5 que terão armas e habilidades semi aleatórias, num match que decorrerá durante, aproximadamente, 8 minutos.

À semelhança do Deathmatch, os jogadores poderão também fazer respawn no Escalation. Outras mecânicas do novo modo de jogo são o set de 12 armas e habilidades gerado de forma aleatória no início da partida, a implementação do objetivo de conseguir um X número de kills por equipa e o fim da partida ser considerado após 10 minutos máximos de jogo, sendo que a equipa que liderar, ganha.

"Ao idealizar o Escalation, queríamos criar um Team Deathmatch rápido e relaxado com bastante tempo de atividade e divertido de jogar de forma social, com amigos. Esperamos oferecer aos jogadores uma oportunidade de praticar a técnica de armas, por toda a artilheria do jogo, e experienciar algumas habilidades de novas formas, enquanto estabelecemos um objetivo comum que beneficia da coordenação, mas que não exige isso para que uma das equipas seja bem-sucedida", disse Kyle Leach, Engineer/Designer em Modes.