Escola de Rally: Abbie Eaton junta-se a Drien Formaux

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) estreia hoje um novo vídeo com a piloto britânica Abbie Eaton e o campeão britânico de rally de 2023 Adrien Fourmaux antes do lançamento a 3 de novembro do EA SPORTS™ WRC, o jogo oficial do FIA World Rally Championship, para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Epic Store e Steam. O conteúdo 'Rally Versus Racing' leva os jogadores para além do mundo virtual, e dá uma visão única sobre as habilidades necessárias para dominar um carro de rally e as pressões que o piloto e o copiloto experimentam durante uma competição em alguns dos terrenos mais difíceis.

Como uma novata piloto off-road multi-superfície, Abbie é colocada ao seu ritmo tanto no mundo virtual como no real, cortesia do piloto do WRC 2023, Adrien Fourmaux. Ao obter informações com o EA SPORTS WRC, a atual piloto de GT completa várias tarefas em preparação para enfrentar a sua primeira etapa de rally. Desde entender como sair da linha de partida até dominar as notas indicativas, Abbie aprende todos os aspetos do papel do copiloto antes de trocar de assento com o atual campeão britânico de rally.

Após sua etapa inaugural, Abbie Eaton disse: "Tens que trabalhar mais arduamente do que num carro GT. O jogo ensina muito. As notas indicativas definitivamente fazem a diferença."

Sobre a autenticidade do EA SPORTS WRC, Adrien Fourmaux comentou: "Quando comecei a fazer rally, tinha 22 anos. Antes, eu jogava videojogos e aprendi muito com eles. É realmente semelhante, e agora com a nova tecnologia disponível são ainda melhores. É bastante impressionante."

O EA SPORTS WRC proporciona um realismo inigualável graças ao novo Dynamic Handling System, etapas mais longas e 50 tripulações do WRC, WRC2 e FIA Junior WRC. Ao combinar o Unreal Engine com a física da franquia DiRT Rally, os jogadores podem competir em 13* campeonatos oficiais de rally da FIA e cinco locais inspirados no mundo real com mais de 600 km de implacáveis etapas de asfalto, cascalho e neve. Os jogadores também poderão criar os seus veículos de sonho cortesia do novo recurso Builder e conectar-se socialmente através de uma variedade de opções, incluindo multiplayer de 32 jogadores e Moments atualizados diariamente, que permite que aos jogadores reviverem cenários da temporada de 2023 ao lado de desafios históricos e com curadoria de estúdio.

Todos os jogadores que reservarem† EA SPORTS WRC digitalmente recebem até três dias de acesso antecipado a partir de 31 de outubro de 2023**. Todas as reservas incluem cinco passes VIP, cada um com conteúdo adicional pós-lançamento, e vanity packs compostos por animações e vestuário.