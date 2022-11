Espanha conquista o primeiro Mundial de streamers

Espanha é o primeiro país a vencer o Mundial de streamers. Ao contrário do sucedido no primeiro jogo entre as duas equipas - que terminou empatado (2-2) -, a formação espanhola superiorizou-se na final da prova, com um triunfo claro apesar de o resultado não ser assim tão dilatado (3-0).

Com um público apaixonado nas bancadas do Estádio Benito Villamarín, recinto que recebe os jogos do Betis de Sevilha, os espanhóis mostraram uma personalidade diferente do primeiro encontro entre as duas formações, ainda a contar para a fase de grupos da prova, não permitindo muitas ocasiões de perigo ao seu adversário.

No final, o hino espanhol foi cantado quase em uníssono, com jogadores e adeptos em pura comunhão. Alguns dos influenciadores espanhóis emocionaram-se pela conquista do torneio.



Assim ficou a classificação da primeira edição do Mundial de streamers:



1.º Espanha

2.º França

3.ºs Argentina e Colômbia

4.ºs Portugal e México