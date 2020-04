eSports Racing Series promete agitar comunidade

A ELEVEN SPORTS continua a apostar na transmissão de eSports e, em parceria com a GTC Race Center e o Autódromo Virtual de Lisboa, lança a Racing Series, competição virtual de automobilismo com o simulador rFactor 2, composta por 6 eliminatórias e 1 final, com início a 22 de Abril e final a decorrer no dia 7 de Junho.

As inscrições são gratuitas e podem ser efectuadas na página de eSPORTS da ELEVEN SPORTS.

Arranca hoje a RacingSeries, competição virtual de automobilismo organizada pela ELEVEN SPORTS em parceria com a GTC Race Center e o Autódromo Virtual de Lisboa.

A competição, que se disputará em simulador rFactor, realiza-se entre os dias 22 de Abril e 7 de Junho, em 6 eliminatórias com 20 pilotos cada, apurados através de 12 Pré-Qualificações com número ilimitado de pilotos. A Final é disputada por 24 pilotos, apurados das 6 eliminatórias realizadas previamente.

Calendário das Provas:

1ª Pré-Qualificação - Das 12h do dia 22 Abril às 22h do dia 24 Abril

1ª Eliminatória - 26 de Abril, com os 20 Participantes apurados da 1ª Pré-Qualificação

2ª Pré-Qualificação - Das 12h do dia 29 Abril às 22h do dia 1 de Maio

2ª Eliminatória - 3 de Maio, com os 20 Participantes apurados da 2ª Pré-Qualificação

3ª Pré-Qualificação - Das 12h do dia 6 Maio às 22h do dia 8 Maio

3ª Eliminatória - 10 de Maio, com os 20 Participantes apurados da 3ª Pré-Qualificação

4ª Pré-Qualificação - Das 12h do dia 13 Maio às 22h do dia 15 Maio

4ª Eliminatória - 17 de Maio, com os 20 Participantes apurados da 4ª Pré-Qualificação

5ª Pré-Qualificação - Das 12h do dia 20 Maio às 22h do dia 22 Maio

5ª Eliminatória - 24 de Maio, com os 20 Participantes apurados da 5ª Pré-Qualificação

6ª Pré-Qualificação - Das 12h do dia 27 Maio às 22h do dia 29 Maio

6ª Eliminatória - 31 de Maio, com os 20 Participantes apurados da 6ª Pré-Qualificação

São apurados os 4 pilotos com mais pontos de cada eliminatória e a Final é disputada por 24 pilotos, no dia 7 de Junho.

O vencedor de cada eliminatória recebe um Passe Semestral ELEVEN SPORTS, e o vencedor da Final recebe um casaco "Paddock Legends" e um Passe Anual ELEVEN SPORTS.

As 6 Eliminatórias e a Final terão transmissão em directo, às 15h00, na ELEVEN SPORTS 3.