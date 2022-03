Está a caminho: Gran Turismo 7 recebe novo vídeo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) divulgou hoje um novo vídeo, onde cinco especialistas em carros conversam sobre de que forma é que Gran Turismo™ 7 celebra a cultura automóvel. Título chegará em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5 já esta sexta-feira, dia 4 de março. Até lá, o jogo continua disponível para reserva, tanto na PlayStation®Store, como nas lojas habituais.

No vídeo hoje divulgado, é possível ver os especialistas Sung Kang (notável ator, mas também colecionador de carros), Toni Breidinger (uma talentosa piloto), Jon Sibal (designer), 13th Witness - Tim Mcgurr (fotógrafo) e Adam LZ (tuner) experimentarem o novo Gran Turismo™ 7, ao mesmo tempo que conversam sobre as semelhanças do jogo com a realidade, no que diz respeito às suas áreas de atuação.

De relembrar que o simulador de física automóvel de Gran Turismo™ 7, que já conta com 25 anos de história, inclui informações de fabricantes, especialistas e pilotos que ajudam a melhorar as sensações de condução. Desta forma, e usando as capacidades dos gatilhos adaptativos e das vibrações hápticas do comando sem fios DualSense™, foi possível aumentar o nível de imersão na consola PS5™. Através dos gatilhos adaptativos, o jogador sentirá os pneus a bloquear durante a travagem em forma de vibrações nas pontas dos dedos. Foi ainda explorado o áudio 3D que, na consola PS5™, expressa a posição de vários sons e movimentos num espaço 3D e, tal como na vida real, o áudio 3D irá procurar perceber a origem do som, usando uma tecnologia que recria sensações.

Os jogadores poderão expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5 a partir desta sexta-feira, dia de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).