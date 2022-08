Já estão abertas as candidaturas à 8ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, promovida pela PlayStation®Portugal, que visa desafiar o talento português. O período de candidaturas, que começa hoje, prolonga-se até às 23h59 do próximo dia 30 de setembro.

Aos Prémios PlayStation®Talents 2022 em Portugal podem concorrer pequenos estúdios, estudantes universitários, jovens programadores e empresas portuguesas que tenham faturado menos de 100.000€ em 2021. Todos os candidatos deverão apresentar uma equipa de projeto composta por, pelo menos, três tipos de perfis: game designer, programador e artista.

As melhores propostas serão reveladas durante o mês de outubro. O grande vencedor do Prémio PlayStation®Talents 2022 para o Melhor Jogo, bem como os vencedores das restantes categorias, serão anunciados no início do próximo ano.

De realçar que o projeto vencedor do Prémio PlayStation®Talents 2022 para o Melhor Jogo irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation® Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

A publicação do jogo na PlayStation Network;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation® avaliada em 50.000€;

Espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses;

De salientar que os Prémios PlayStation®Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 350 projetos. De realçar ainda que, na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games. Este frenético jogo de combate à distância onde os jogadores lutam com guerreiros antigos e poderes especiais foi lançado em janeiro do ano passado. As seis edições seguintes foram ganhas pela experiência musical para o PlayStation®VR, VRock, pela aventura épica do pequeno San, Out of Line, pelo jogo de combate de veículos situado num ambiente pós-apocalíptico de ficção científica, KEO, pela experiência narrativa na primeira pessoa sobre a temática da doença de Alzheimer, Back Then, pelo título de terror onde até os nossos sons no mundo real influenciam o que se passa dentro do mundo do jogo, Evil Below, e pela experiência narrativa à volta das consequências do Efeito borboleta, Sophia and the Girl from the Past. Quatro destes jogos estão atualmente em desenvolvimento.

Este ano, os Prémios PlayStation®Talents em Portugal estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation®Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation®Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation®Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good: O Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;

As candidaturas terão de ser enviadas para o endereço de e-mail premiosplaystation@premiosplaystation.com até às 23h59 do próximo dia 30 de setembro e deverão incluir:

Uma build jogável/vertical slice;

Um vídeo de apresentação do jogo, com um máximo de 5 minutos de duração;

O documento de Concept Design (em formato PDF, sem limite de páginas);

Os CVs dos membros da equipa;