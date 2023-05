Estão encontradas as oito equipas presentes na eLiga Portugal Finals

Depois de FC Paços Ferreira DJE e Rio Ave FC já terem entrado na última jornada do Grupo A com o passaporte para a fase decisiva, hoje foi a vez de Estoril Praia 22 eSports e eFC Porto Soccersoul garantirem presença nos últimos oito em prova. Deste modo, estão encontrados os oito finalistas para o eLiga Portugal Finals, juntamente com SC Braga EGN, FC Arouca by Quest, Santa Clara e Benfica Teleperfomance, no Grupo B.

Os estorilistas garantiram quatro pontos no duelo diante do Sporting CP Esports, após um empate (1-1) e uma vitória (3-1), chegando aos 25 pontos e confirmando o terceiro lugar do grupo.

Quem também conquistou quatro pontos foram os dragões, diante do líder do grupo FC Paços Ferreira DJE, após um triunfo (1-0) e um empate (0-0). No total, 20 pontos que garantem o quarto lugar aos azuis e brancos e o último bilhete para a eLiga Portugal Finals.

O Casa Pia FTW ainda venceu o segundo classificado Rio Ave FC na primeira partida, por uma bola a zero, abrindo fortes esperanças para a qualificação, mas a derrota (2-0) no segundo duelo com os vilacondenses, acabou com as esperanças dos gansos.

Já o GD Chaves Esportzy, com um duplo triunfo, por 2-1 e 3-2, ante o Vitória SC, conseguiu entregar a lanterna vermelha aos vimaranenses.

A classificação final do grupo A traz, então, o FC Paços Ferreira DJE, Rio Ave FC, Estoril Praia 22 eSports e eFC Porto Soccersoul nas quatro primeiras posições, respetivamente, seguidos por Sporting CP Esports, Casa Pia FTW, Marítimo K1CK, GD Chaves Esportzy e Vitória SC.

Na próxima quarta-feira, é a vez do Grupo B ser sentenciado, estando em discussão segundo, terceiro e quarto lugares, entre FC Arouca by Quest, Santa Clara e Benfica Teleperfomance. Daí, sairá o emparelhamento final da fase decisiva da prova, sabendo já de antemão que SC Braga EGN e eFC Porto Soccersoul têm encontro marcado.