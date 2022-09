Estilo a dobrar: Novo Comando Sem Fios Xbox – Mineral Camo Special Edition

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enquanto ansiávamos percorrer as relvas do nosso quintal, a Microsoft soltou o dedo e anunciou o novo Comando Sem Fios Xbox – Mineral Camo Special Edition, o quarto modelo da linha Camo, que se vem juntar aos já incríveis Night Ops Camo, Arctic Camo e Daystrike Camo. Mineral Camo apresenta um arrojado padrão de camuflagem em azul mineral, roxo claro, azul-marinho e roxo escuro, diferenciando-o do resto da linha Camo.

O Comando Mineral Camo conta com uma série de características que farão as delícias dos jogadores mais exigentes, como um novo punho texturizado nos gatilhos e botões de topo para uma fixação perfeita, um botão direcional híbrido e um botão Share, que te permite capturar e imortalizar os melhores momentos de cada jogo. O comando também te permite emparelhar e alternar rapidamente entre dispositivos tais como consola, PC e dispositivos móveis.





O Comando Sem Fios Xbox – Mineral Camo Special Edition já está disponível por 69,99 € na Microsoft Store e nos locais habituais.