Estoril Praia 22 Esports e eFCPortoSoccerSoul revalidam títulos na Taça eLiga Portugal

Estoril Praia 22 Esports e eFCPortoSoccerSoul voltaram a sair vitoriosos na Taça eLiga Portugal! No centro do Jardim Luís de Camões, mais propriamente no Miniestádio da Fan Zone da Final Four da Allianz CUP, "forjaram-se as estrelas e desafiaram-se os limites".

Foi no feminino que a competição começou na tarde desta sexta-feira, SCP DUX Esports e eFCPortoSoccerSoul venceram, respetivamente, os Grupos A e B, que lhes valeu bilhete para a derradeira final. Com o resultado total de 5-4, foi a turma nortenha que arrebatou o troféu, repetindo a conquista da última temporada.

De seguida, foi a vez de se encontrar o vencedor masculino da Taça eLiga Portugal. Estoril Praia 22 Esports e SC BRAGA/EGN ESPORTS disputaram a primeira meia-final. Após um empate a dois no primeiro jogo, os estorilistas vencera a segunda partida, por 2-0, obtendo o direito de defender o título no jogo decisivo.

Por fim, SLB TP e FC Arouca by Quest mediram forças. Os arouquenses saíram em vantagem do primeiro duelo, conseguindo vencer por 4-3, mas, no jogo seguinte, as águias não desarmaram e, com um 2-0, deram a volta à eliminatória e confirmaram presença na decisão final.

Chegado o momento de todas as decisões, e com um duplo triunfo (3-0 e 3-1), a turma canarinha voltou a sorrir em Leiria, levando o troféu para casa e sagrando-se Campeões da Taça eLiga Portugal!