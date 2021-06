Estreia de God of War na PS5 adiada para 2022

A próxima entrada da série God of War, ainda sem título oficial e cujo lançamento estava agendado para o final deste ano na PlayStation 5, foi adiada para 2022. A confirmação surgiu através de Herman Hulst, responsável máximo da PlayStation Studios, numa entrevista ao Blogue Oficial da PlayStation.





Como explica o próprio, a pandemia teve impacto em processos de desenvolvimento como a captura de movimentos e o trabalho de vocalização das personagens, o que afectou a produção de jogos com enorme foco na narrativa, como Horizon Forbidden West e o novo jogo da série protagonizada por Kratos.Nesse sentido, "foi tomada a decisão de adiar o jogo para o próximo ano, para assegurar que a Santa Monica Studio consegue entregar o fantástico jogo God of War que todos querem jogar", referiu Hulst.Na mesma entrevista, o líder da PlayStation Studios abriu a porta à publicação do próximo God of War na PlayStation 4. "Onde fizer sentido produzir um título tanto para a PlayStation 4 como para PlayStation 5 – seja Horizon Forbidden West, o novo God of War, Gran Turismo 7 – vamos continuar a analisar essa possibilidade", explicou.Para além disso, Herman Hulst ofereceu também atualizações sobre outras produtoras da chancela PlayStation Studios. A Sony Bend, responsável por Days Gone, está a trabalhar numa nova propriedade intelectual. Já sobre Horizon Forbidden West, a sequela do RPG da Guerrilla Games, o executivo mencionou que o lançamento continua previsto para o final deste ano, embora tal "não esteja ainda garantido".Marques dos Santos