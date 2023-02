Estrela a chegar: Nina Williams junta-se à lista de Tekken 8

Nina Williams é a mais recente personagem a juntar-se à lista TEKKEN 8. Desenvolvido para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, o TEKKEN 8 vai aproveitar ao máximo a última geração de consolas, e utilizar o Unreal Engine 5, com modelos de personagens completamente refeitos do zero, bem como uma nova filosofia de combate focada na agressividade, que dá origem a lutas ainda mais espetaculares e divertidas.Nina Williams, a assassina silenciosa que apareceu pela primeira vez no Tekken é conhecida pelo seu estilo suave e mortal de assassinato. Também está armada com armas para derrotar os seus inimigos em grande estilo. Para o TEKKEN 8, os movimentos e técnicas dela também são melhorados, incluindo a introdução de novas habilidades para se adaptar à filosofia de "agressividade" no novo sistema de combate do jogo.Esteve envolvida na Saga Mishima de várias maneiras há muito tempo. Resta saber como estará envolvida na história de TEKKEN 8.Nina Williams junta-se às outras personagens já anunciadas para TEKKEN 8, Jin Kazama, Kazuya Mishima, jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson.TEKKEN 8 está em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC