Etapa FPF eSports rumo ao FIFA eNations Cup 2020

É já a 26 de março que a Cidade do Futebol vai dar espaço aos melhores jogadores de futebol virtual a nível nacional: os Masters. Esta etapa FPF eSports - com carimbo FIFA - marca o caminho para a FIFA eNations Cup com os dois finalistas a integrarem a lista de pré-convocados para a competição.

O Masters Challenge vai contar com um qualificador online disputado no FIFA 20 Ultimate Team para a PlayStation 4. O qualificador arranca a 24 de fevereiro com as inscrições a abrirem esta semana na plataforma esports.fpf.pt. Só podem participar no qualificador, jogadores verificados pela EA Sports e com presença no ranking mundial fifa.gg.

A fase final da competição é disputada pelos 16 melhores jogadores do qualificador. Os Masters vão lutar pelo troféu a 26 de março, num evento que se realizará na Cidade do Futebol. Em disputa também estarão Global Series Points, pontos para o ranking mundial da modalidade.