Euro'2020 chega ao eFootball PES em abril

Dia 30 de abril, o eFootball PES 2020 vai receber o DLC do próximo Europeu de Futebol.

Através do download da atualização, que será gratuita, o UEFA EURO 2020 vai estar presente nos modos Taça, como uma competição própria, e Partida Local. Vai incluir o estádio da final, Wembley, assim como o Saint Petersburg Stadium, o troféu, a bola oficial do torneio e as 55 seleções da UEFA.

Contudo, a realização da prova ainda não é uma certeza devido à pandemia provocada pelo Covid-19.



Autor: Filipe Silva