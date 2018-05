A poucos dias da sua edição de Lisboa, o Eurogamer Portugal Summer Fest anunciou novas atividades e parcerias, como é o caso dos workshops gratuitos ao longo de todo o fim de semana, ou da presença do Rock in Rio Lisboa no evento. O programa completo já está disponível em fest.eurogamer.pt onde também é possível encontrar parte do alinhamento do Iberanime LX 2018, o maior evento nacional de Cultura Pop Japonesa, que decorre em paralelo com o Eurogamer. Nesta edição, os bilhetes de um dão acesso direto ao outro, proporcionando aos fãs das duas áreas uma maior integração e oferta.

Desenvolvido como uma grande arena de videojogos, com atividades para fãs, mas também para os curiosos deste universo, independentemente da idade, destacam-se no alinhamento do Eurogamer Fest a combinação de várias áreas de atuação, que promovem um conceito único em Portugal para este tipo de eventos. A combinação de múltiplos palcos e de torneios, e as áreas de Game Developers, Museu Retrogaming, VR Experience, Games Market, Gaming Conference, eSports Zone e Streaming Space, são os espaços a fixar para uma navegação completa pelo evento.

Continuar a ler

Entre os destaques desta edição encontram-se os torneios OMEN Eurogamer LOL Challenge, OMEN Eurogamer CS:GO Challenge, FIFA18 com 8 equipas internacionais convidadas, entre elas o Brondby, campeão mundial da FIFA eClub World Cup, e ainda torneios de PES 2018, Rocket League ou a eleição do melhor jogo nacional pelo Eurogamer Portugal, que já conta com 8 finalistas. Os bilhetes para o Eurogamer Portugal Summer Fest já estão à venda através de toda a rede Blueticket (online e nos pontos de venda físicos habituais). Sobre o Eurogamer Portugal Summer Fest O Eurogamer Portugal Summer Fest estreia em Lisboa, na Altice Arena, nos dias 26 e 27 de maio, e promete ser um dos maiores eventos de videojogos do país, com um programa assente em lançamentos e novidades da indústria, a presença das melhores marcas e convidados de renome que garantem atividades non-stop ao longo dos 2 dias. Com uma expectativa de 75 mil visitantes entre as duas edições – Lisboa e Porto (2.º semestre), o Eurogamer Fest resulta de uma parceria entre o Eurogamer, meio europeu especializado de gaming, e a organizadora de eventos Manz.



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas