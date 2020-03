Europarque Gaming Experience agendado para março

O Europarque, em Santa Maria da Feira recebe de 27 a 29 de Março a primeira edição do Gaming Experience em Portugal.





"O Europarque Gaming Experience é um evento dedicado a toda a família, que promete aos seus visitantes, 3 dias repletos de videojogos e grandes competições de Esports", revela Pedro Silveira, responsável pela E2Tech, entidade organizadora do evento.No Europarque Gaming Experience, o público poderá jogar, experimentar e participar nos mais diversos torneios de videojogos: Fortnite, FIFA 20, CS:GO, entre muitos outros, e ainda reviver as emoções dos anos 80, num salão de jogos.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional marcará presença com uma competição oficial de FIFA 20, dedicada aos Clubes, com os melhores jogadores portugueses da atualidade, que atribuirá pontos para a Global Series da EA Sports e ainda com uma área de experimentação aberta a todo o público.A vertente educativa será parte integrante deste evento. O INDIE EXPLORER é um projeto do Indie X que visa a aproximação das escolas e comunidades locais aos criadores de conteúdos, nacionais e internacionais, e que permite a experimentação de alguns jogos que estão a ser desenvolvidos em Portugal.Os visitantes poderão também assistir à Esc Online Master League Portugal by Asus, a principal Liga de Counter-Strike, em Portugal. Os influenciadores digitais, como RicFazeres, Tiagovski, JamieDrake, Shikai, JOliveira10 são alguns dos nomes já confirmados para o evento.Promovido pela E2Tech, em conjunto com o Europarque e a Câmara Municipal, o Europarque Gaming Experience acontece em Santa Maria da Feira entre os dias 27 e 29 de março. Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline com o preço único de 7,5€ , sendo que a entrada é gratuita para crianças até aos 6 anos.