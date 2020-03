Europarque Gaming Experience e ELiga Portugal adiados

A empresa de eventos e entretenimento tecnológico E2Tech adiou o Europarque Gaming Experience e a competição ELiga Portugal devido ao surto de Covid-19, segundo um comunicado hoje divulgado.

O Europarque Gaming Experience estava previsto começar em 27 de março e terminar em 29 e incluía a ELiga.

"A E2Tech está seriamente comprometida com a proteção da saúde e segurança, não só dos seus colaboradores, mas igualmente de todos os participantes e visitantes dos seus eventos", lê-se na mesma nota.

No comunicado, a empresa referiu que, "com esta preocupação e seguindo as orientações dos organismos oficiais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde sobre o Covid-19, o evento Europarque Gaming Experience, bem como a competição, ELiga Portugal, serão adiados".

A E2Tech detalhou que "as novas datas serão anunciadas quando estiverem reunidas as condições necessárias para a realização dos eventos", sem adiantar nenhuma previsão.

Paralelamente, "a primeira jornada da ESC Online Master League Portugal by ASUS será efetuada 'online'", de acordo com a empresa.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.