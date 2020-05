European Leagues apresenta torneio de eSports

Ao longo destes tempos sem precedentes para toda a sociedade, incluindo o mundo do desporto, as Ligas Europeias de futebol profissional, que são as organizadoras das competições de futebol profissional a nível interno, estão a desempenhar um papel fundamental nas atuais deliberações e trabalhos destinados à retoma da época 2019-20 de futebol, tanto a nível nacional como internacional. Desde a elaboração de novos calendários à criação de um quadro regulamentar mais flexível para o futebol profissional e, em última instância, ao desenvolvimento de novos protocolos médicos e operacionais, os organizadores das ligas estão na linha da frente para trazer o futebol de volta aos adeptos durante as próximas semanas.

Numa altura em que muitas ligas estão a preparar a retoma das suas competições (temporariamente à porta fechada) e em que os adeptos terão de apoiar os seus clubes a partir de casa, a European Leagues tem o prazer de anunciar o lançamento do torneio de eSports Stay2Score. Oito (8) grandes ligas europeias irão competir no EA SPORTS FIFA 20, onde a liga vencedora irá ganhar o galardão de melhor European All Star League!

Ligas Participantes:

Bundesliga (Áustria)

Jupiler Pro League (Bélgica)

Eredivisie (Holanda)

Serie A (Itália)

Ekstraklasa (Polónia)

Liga Portugal

LaLiga (Espanha)

Allsvenskan (Suécia)

Formato do Torneio:

Cada liga será representada por 4 jogadores: 2 jogadores de futebol profissional e/ou celebridades e 2 jogadores nacionais profissionais de FIFA.

Cada jogo consiste em 2 partidas (jogador de FIFA vs. jogador de FIFA e Jogador de futebol profissional/celebridade vs. Jogador de futebol profissional/celebridade) e o resultado combinado determinará o resultado de cada jogo.

As ligas irão competir umas contra as outras, uma vez que a competição será jogada em formato "todos contra todos".

Os 4 primeiros classificados avançam para as meias-finais, onde serão apuradas duas ligas para a final e, consequentemente, esta irá decidir quem será o vencedor da Stay2Score!

Calendário do Torneio:

O torneio Stay2Score terá início no dia 13 de maio (quarta-feira) e terminará no dia 23 do mesmo mês (sábado), onde serão jogadas as meias-finais e a grande final.

Os jogos serão transmitidos pelas ligas participantes nos seus respetivos países.

Representantes da Liga Portugal:

Em representação da Liga Portugal estarão, como está regulamentado, dois jogadores profissionais: Hugo Boss e Gouvy, a dupla vencedora do eLigaPortugal, que alinha ao serviço da equipa de eSports do FC Famalicão. A estes dois "craques" do comando, juntam-se, também, dois nomes de peso do mundo do futebol e do mundo do entretenimento, respetivamente: Jorge Andrade e Pedro Teixeira.

Dois nomes que dispensam apresentações, com Jorge Andrade, atual Embaixador da Liga Portugal e antigo defesa central, que representou clubes como o FC Porto, Real Clube Deportivo La Coruña (Espanha) e a Juventus (Itália), a querer confirmar as boas indicações deixadas no Liga NOS #VIPCHALLENGE, torneio de cariz solidário que juntou várias personalidades do país, organizado pela Liga Portugal, onde alcançou as meias finais.

Já Pedro Teixeira, conhecido principalmente pelos seus dotes enquanto apresentador e ator, aproveitou, precisamente, o Liga NOS #VIPCHALLENGE para demonstrar o seu talento no EA SPORTS FIFA 20, tendo-se sagrado como o grande vencedor da primeira edição deste torneio.

Está assim apresentada a equipa da Liga Portugal, que irá competir entre os dias 13 e 23 de maio no STAY25SCORE, com dois grandes objetivos: continuar a proporcionar momentos diferentes, a todos os amantes de futebol, neste período sem precedentes, e demonstrar o sucesso da recente aposta da Liga Portugal em competições de eSports.

Para a organização deste torneio, a European Leagues uniu-se à agência líder de eSports DreamHack Sports Games e à Omnicom Group com o objectivo de alegrar os fãs de videojogos por toda a Europa durante estes tempos adversos e, acima de tudo, preparar os adeptos para voltarem a sentir a paixão pelo futebol numa primavera e verão que será exclusivamente dedicado ao futebol profissional.

Para mais informações sobre as ligas e jogadores participantes e para acompanhar o torneio, visite o site oficial: https://stay2score.com/