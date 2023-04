Evento Apex Legends Veiled Collection traz novo modo TDM

A Respawn Entertainment revelou hoje o novo evento Veiled Collection para Apex Legends: Revelry, que acontecerá de 25 de abril a 9 de maio.

O próximo evento adiciona um novo modo de tempo limitado, mode TDM "Unshielded Deadeye", onde Legends empunham loadouts rotativos limitados. Sem capacetes ou escudos, os jogadores correrão até 50 mortes para provar que são campeões entre as legends.

Além do novo modo, 24 novos cosméticos podem ser desbloqueados ao longo do evento. Estes incluem novas skins lendárias para Wattson, Rampart, Gibraltar e muito mais, e os jogadores podem ganhar itens adicionais com a faixa de recompensas do evento durante este período também. Se os jogadores desbloquearem todos os 24 cosméticos antes do Collection Event terminar, eles receberão automaticamente a nova skin Prestige da Caustic, "Apex Contagion".