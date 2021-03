Evento Space Groove chega ao League of Legends

A Riot Games anuncia hoje o evento Space Groove do League of Legends, inspirado na nostalgia retro dos anos 70, e a sua mais recente champion, Gwen the Hallowed Seamstress. Este evento introduz skins temáticas, o Space Groove Event Pass, novas missões, nova champion Gwen e reintroduz o modo de jogo One for All.

A Gwen era uma boneca que ganhou vida através do sacrifício do seu criador e transformou-se numa costureira mágica. Ela controla uma magia antiga chamada Hallowed Mist e gosta de usar essa magia em conjunto com as suas ferramentas: tesouras, agulhas e linha.

Aqui ficam todas as novidades do Space Groove que te vão colocar a dançar ao teu próprio ritmo:

A champion Gwen the Hallowed Seamstress e respetiva skin Space Groove Gwen ficarão disponíveis no Patch 11.8 do League of Legends.

Uma nova linha de skins: Space Groove Lux, Space Grove Samira, Space Groove Nunu, Space Groove Rumble, Space Groove Nasus, Space Groove Blitzcrank, Space Groove Lulu, disponíveis no Patch 11.7 dia 1 de abril.

Nova skin Prestige: Space Groove Lulu Prestige Edition

O regresso do modo de jogo One for All.

Novas borders, loot, icons e emotes introduzidos no Space Groove Event Pass.

As skins Space Groove são a primeira novidade a ser lançada e podem ser compradas na loja do League of Legends já dia 1 de abril.